AMLO responsabiliza a administraciones pasadas por resultados de México en París 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha responsabilizado a gobiernos anteriores en relación al desempeño del país en los Juegos Olímpicos de París 2024, justa en la que la delegación azteca no obtuvo los resultados esperados.

Durante su conferencia de prensa de este martes, AMLO subrayó que la conquista de únicamente cinco medallas —tres de plata y dos de bronce— en París se debe a un "periodo decadente" de 36 años, caracterizado por la corrupción y el saqueo de recursos públicos.

“México tiene mucho potencial en todo, ayudaron mucho, pero venimos de un período decadente de 36 años, imagínense, un país en donde un grupo, una pandilla de rufianes, se dedica nada más a saquear y se abandona por completo al pueblo”, dijo.

A pesar de los resultados que situaron a México en el lugar 65 del medallero general, AMLO se mostró optimista y señaló que todos los atletas recibieron apoyo gubernamental.

“A todos se les ha entregado apoyo y lo vamos a seguir haciendo, que no se olvide. Desde luego, hay cuestionamientos, esto es normal en una sociedad auténticamente democrática, no puede haber pensamiento único, no se puede protestar con los dientes apretados, se tiene que garantizar el derecho a disentir", agregó.

