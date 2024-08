Randal Willars en su llegada a México tras París 2024: 'En Los Ángeles 2028 voy por dos medallas'

Apenas pisó tierras mexicanas, Randal Willars dejó claro que su mirada ya está puesta en los próximos Juegos Olímpicos. "Voy a Los Ángeles 2028 por dos medallas", afirmó el joven clavadista.

Willars, quien regresó este martes tras su primera participación olímpica en París 2024, se mostró satisfecho con su desempeño: "Regreso muchísimo más ambicioso, todavía más motivado para esforzarme y seguir mejorando. Estoy contento con mi participación", señaló el clavadista, quien obtuvo un cuarto lugar en individual y un quinto en sincronizados.

A pesar de que se le escapó la medalla de plata en el último clavado de la prueba en solitario, Randal se mostró seguro de su capacidad para alcanzar el podio en el 2028.

"La verdad es que yo me sentía seguro por la medalla, nunca tuve miedo a decirlo. Creo que tanto en sincronizados como en individual estuve muy cerca, pero al final no se me dio, y así es esto, a veces no se te da. Sin embargo, estoy decidido a llegar a Los Ángeles y traerme dos medallas, y esas no me van a faltar", amenazó.

