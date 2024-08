Ana Guevara señala obstáculos de atletas: “Gente acreditada entorpece el momento”

La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara habló sobre la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La exatleta olímpica, señaló que los atletas enfrentan muchos obstáculos que impiden que tengan un mejor desarrollo en sus entrenamientos.

“Tenemos una cantidad de cosas que suceden alrededor que no se contemplan, la cultura en estos escenarios, obligarlos a pasar a zona mixta con los medios de comunicación, no estoy en contra de los medios de comunicación, simplemente esos tipos de cosas no estuvieron en los entrenamientos”, mencionó.

Ana Guevara resalta que el aspecto emocional repercute en el desempeño dentro de una competición: “Es un globo que se rompe con un alfiler con preguntas y cuestionamientos”.

La directora remarca que los atletas sufrieron de más en las entrevistas con periodistas que los hacen perder la concentración.

“Había una cantidad de gente que no debía estar ahí que entorpecia este momento, que entorpecia el momento del deportista”, concluye la mandamás de CONADE.



