Ana Guevara explica fracaso del taekwondo mexicano en París 2024

La titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara explicó en entrevista para RÉCORD la razón por la que México fracasó en taekwondo durante los Juegos Olímpicos Paris 2024, señalando específicamente la decepción que fue Carlos Sansores y su condición física que no le permitió alcanzar ni la medalla de bronce.

La exvelocista y Directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte señaló que había altas expectativas con Daniela Souza (categoría -49kg) y Carlos Sansores (+80 kg), ambos campeones en el Mundial de taekwondo que se llevó a cabo en Guadalajara en 2022.

“México queda campeón del mundo en Guadalajara, donde él es campeón del mundo (Carlos Sansores), donde Daniela Souza fue campeona del mundo y entonces parecía que ya habíamos embonado en la situación de pensar que París podía ser favorable para el equipo de taekwondo.

“Las decisiones detrás, que no tienen que ver con lo deportivo, que empiezan a perturbar y a zanjar un desenlace como el que vimos. Fuera de forma deportiva, condición, distractores, todo esto que se generaba antes, el acoso del personal que había acreditado, la gente que estaba previo a la competencia tomándose la foto, a ver dices 'eso no toca'”, comentó Ana Guevara en el Buen Morning Show de RÉCORD Plus.

Ana Guevara: 'CONADE ya identificó' qué atletas fracasaron en París 2024

Por otra parte, Ana Guevara destacó que Conade ya tiene identificados a los deportistas que fracasaron en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero esperará a que las Federaciones de cada deporte den a conocer su reporte.

“Hay que hacer una valoración, pero yo no me quisiera adelantar, quisiera que fueran los federativos los que hablen, ellos den su veredicto, nosotros lo tenemos identificado porque aquí hay circunstancias que fueron previstas, que fueron avisadas con tiempo”, agregó Ana Guevara para RÉCORD.

