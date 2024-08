Ana Guevara sobre el Equipo de Natación Artística: 'No hay que limar asperezas'

Este martes, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, estuvo en 'El Buen Morning' de RÉCORD+ donde, entre otras cosas, habló sobre el momento en el que se encuentra la relación que tiene la exatleta y el equipo mexicano de natación, además de todos los atletas en competiciones acuáticas que representan a nuestro país.

Durante la entrevista exclusiva para RÉCORD, la titular aseguró que las atletas del equipo de natación artística utilizaron la situación para enrarecerlo más y para tener beneficios, además de asegurar que las mexicanas llegaron hasta donde llegaron en el Mundial de Fukuoka por las ausencias que existieron en esa competición.

"Utilizaron la situación para tener beneficios, recuerdo la llamada con Arturo Elías y le dije que van a terminar en octavo o décimo, terminaron en el lugar donde terminaron porque no fue ni Rusia ni Bielorrusia, toda la farsa con la que simularon y nos llevaron a nosotros en el cuento, no hay nada que limar ni nada que explicar, nos toca, responsablemente, cuidar las arcas y hacer que el destino del recurso vaya correctamente", comentó

SÍ SE LE ESTÁ DANDO LA BECA DESDE EL 2023

Asimismo, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, reveló que a las atletas si se les dio su beca desde 2023, esto gracias a la orden de un juez, dejando claro que el equipo de natación artística mexicano, miente cuando dice que no se es dio su recurso.

"Aclarar que si se les siguió dando la beca por orden de un juez, mienten cuando dicen que no les dieron beca, si tienen beca, quieren seguir manchando y difamando, la beca la tienen desde finales del año pasado", explicó Ana Guevara.

SITUACIÓN CON NATACIÓN

Ana Gabriela Guevara también develó que el problema viene directo de la World Aquatics, explicando el proceso que atraviesan los atletas mexicanos y cómo es que se cortó el apoyo a los nadadores y clavadistas azteca.

"Quien inició todo esto fue World Aquatics, ellos son los que iniciaron el proceso de que se truncara el apoyo para el equipo mexicano, toda vez que el comité estabilizador, que ha sido más desestabilizador, es ilegal, y no le podemos otorgar recursos al comité estabilizador, y por ende, al no haber federación, no hay cadena consecutiva para poderles dar los apoyos a los atletas, porque la regla dice que la petición tiene que llegar de la Federación", finalizó.

