Ana Guevara sobre México en París 2024: 'Falta garra para competir en JJOO'

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han terminado con una cosecha de cinco medallas para la delegación mexicana y 29 diplomas.

La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara Espinoza habló de la participación de los atletas mexicanos y la resaca que ha dejado París 2024.

“A los Juegos Olímpicos se llega a competir no podemos cargarle el tema si el apoyo o no el apoyo, somos una institución 24 por 24, cuatro años, termina un ciclo olímpico y empieza el otro”, resaltó Ana Gabriela.

Guevara recalcó que hace falta dar el extra en los atletas mexicanos: “Falta garra de llegar a competir en unos Juegos Olímpicos”.

“Tratamos de apoyarlo en ese momento que se termina en un ‘chasquido de dedos’ muchos se quedaron en la antesala, hubieron 29 diplomas de finalistas”, mencionó.

La exatleta reconoció los momentos que si vivieron con la delegación mexicana: “Muchos nos hicieron vibrar, Marco nos hizo vibrar con la posibilidad de oro”.

Ana Gabriela Guevara: “No se compran las medallas, se va y se compite”

Ana Gabriela habló sobre el tema económico y el apoyo: “Muchos atletas que estuvieron allí, pero bueno, no se puede especular, no se puede predecir que con dinero se logra una medalla, porque no se compra una medalla, se va y se compite”.

