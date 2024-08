¿Qué va a hacer Marco Verde con los millones que recibirá por la medalla de plata?

El boxeador mexicano Marco Verde, quien se alzó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, recibirá más de tres millones de pesos en recompensas y estímulos gracias a su logro. Sin embargo, su enfoque no solo está en el deporte, sino también en asegurar su futuro financiero.

A sus 22 años, Verde ha demostrado una gran madurez al revelar sus planes futuros que incluyen invertir sabiamente el dinero obtenido y terminar sus estudios.

"¿Qué voy a hacer? Aún no sé, creo que lo platicaré con mi papá, pero lo que quiero es invertirlo, por supuesto, para que me dure muchísimo más", señaló el pugilista. "Mi papá siempre me ha dicho lo importante que es estudiar, mi entrenador también me lo ha dicho mucho y es algo que yo quería, más que nada porque yo no sé el día de mañana qué va a pasar, tal vez me lesione y ya no pueda boxear, y por eso quiero tener mi carrera terminada", añadió.

Marco recibirá cerca de tres millones 245 mil pesos repartidos en: dos millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de México, 500 mil pesos de los propietarios de Farmacias Similares, 250 mil pesos de la Fundación Telmex, 20 mil pesos de Finamex, y, finalmente, 25 mil dólares (aproximadamente 475 mil pesos mexicanos) de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), esto sumado a los premios estatales y los de patrocinios personales.

