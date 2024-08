Marco Verde lamenta la posible exclusión del Boxeo de Los Ángeles 2028: 'Sí duele'

"Sí duele", reconoció el pugilista mexicano Marco Verde al contemplar la posibilidad de que el boxeo deje de ser una disciplina olímpica en Los Ángeles 2028. "El saber que hay posibilidades de que lo quiten en LA duele bastante", compartió.

De la gloria a la angustia. Marco Verde, el último boxeador mexicano en ganar una medalla olímpica, enfrenta la posibilidad de que su logro sea el último en mucho tiempo, ya que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha excluido provisionalmente este deporte del programa deportivo de Los Ángeles 2028.

Tras desconocer a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), el COI ha instado a las federaciones nacionales de boxeo a crear un nuevo organismo mundial, o el boxeo podría quedar fuera de los Juegos Olímpicos dentro de cuatro años.

"Sí duele, porque en estos Juegos Olímpicos los estadios estuvieron llenos, apoyando no solo a mí, sino al boxeo en general", subrayó el subcampeón olímpico en la categoría de los 71 kilogramos.

Este escenario ha generado incertidumbre en el futuro del joven tricolor, ya que dependiendo de lo que ocurra con el boxeo a nivel olímpico, Marco 'Green' decidirá si dar el paso al profesionalismo o no.

"Si quitan o no el boxeo, desde ahí dependerá [mi decisión] y es lo que no sé", explicó. Verde también reveló que, aunque ha imaginado ser campeón mundial, ni ese título llenaría su corazón como lo hizo la medalla olímpica.

"Pues sí, a veces me imagino títulos mundiales, obvio que sí, pero creo que este sentimiento que me dio la medalla olímpica no se va a comparar", concluyó.

