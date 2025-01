Luca Guadagnino, el director que no soportó el triunfo de 'Emilia Pérez' en los Globos de Oro

En la ceremonia de los Globos de Oro 2025, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood otorgó reconocimientos a las mejores películas y series de televisión del año.

El cineasta se volvió viral en redes al abandonar el recinto. | Reuters |

Luca Guadagnino, el director que no soportó el triunfo de 'Emilia Pérez'

Durante la ceremonia de los Globos de Oro 2025, el cineasta Luca Guadagnino se volvió viral al abandonar el Beverly Hilton Hotel justo cuando se anunciaba a Emilia Pérez como ganadora del Globo de Oro a la Mejor Película Musical o Comedia, categoría en la que competía su película "Challengers". Su salida generó especulaciones sobre si fue una coincidencia, un acto de enfado o un mal momento, atrayendo la atención del público.

Interesting timing: Luca Guadagnino leaves the Beverly Hilton ballroom after rival film Emilia Perez is named #GoldenGlobes best picture musical or comedy over Guadagnino’s Challengers (video: @BazBam) pic.twitter.com/wl6L5r65zi — Deadline (@DEADLINE) January 6, 2025

¿Quién es Luca Guadagnino?

Luca Guadagnino es un director, productor y guionista italiano conocido por su estilo visual distintivo y su enfoque en narrativas emocionales. Ha dirigido películas aclamadas como "Call Me by Your Name" y "Suspiria", que han recibido reconocimiento tanto crítico como comercial. Guadagnino se destaca por su habilidad para explorar temas de amor, identidad y deseo en sus obras.

