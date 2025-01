Violeta Isfel revela que sufrió malos tratos por parte de Adrián Marcelo

Violeta Isfel, una actriz mexicana, compartió en una reunión con medios que tuvo una mala experiencia al conocer a Adrián Marcelo, debido a los supuestos malos tratos que recibió durante su invitación a un programa que él conducía en Monterrey.

La actriz reveló que sufrió malos tratos por parte del regiomontano. | Captura de pantalla. |

Violeta Isfel revela que sufrió malos tratos por parte de Adrián Marcela

Violeta Isfel compartió su experiencia al recordar su encuentro, ocurrido hace algunos años, con Adrián Marcelo, de quien no guardó un grato recuerdo.

"Yo nunca consumí su contenido, no es una figura pública que yo consuma. Yo conocía a Adrián Marcelo porque una vez fui al programa, que me trataron terrible, estuvo muy raro, fue muy incómodo ir, la verdad, para qué te miento".

La actriz declaró que antes de participar en La Casa de los Famosos no conocía a Adrián Marcelo y que no le importa su opinión sobre la obra de teatro en la que actúa; lo que realmente le importa es que el público salga satisfecho.

"Yo no sabía quién era él, para mí eran conductores de un programa y que me sentí muy incómoda y que no estuvo padre la entrevista".

Violeta aseguró que lo conocía antes de su participación del reality show. | LCDLF|YouTube video player

La famosa expresó que su participación en el programa de Adrián Marcelo fue incómoda y afirmó que nunca regresará a ese programa.

"Fue hace tantos años, y lo tenía tan desdibujado, ni siquiera sabía que se llamaba así, y me trataron tan raro que para mí fue como: ‘Todo es en serio me trató extraño, fue incómodo, no regresaré’, es todo lo que pasó".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Natanael Cano responde desafiante a amenaza en su contra que apareció en narcomanta