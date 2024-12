Lucia Méndez se despide de Dulce tras terminar peleadas

La muerte de la cantante Dulce conmovió al medio del espectáculo ya que nadie esperaba su repentina partida, y desde que se dio a conocer la noticia muchas famosas se han despedido de ella.

Entre las reacciones más esperadas se encontraba la de Lucia Méndez, pues había terminado peleada con la cantante tras la grabación del reality ‘Siempre Reinas’ de Netflix.

¿Por qué estaban peleadas Lucia Méndez y Dulce?

Dentro de la producción, Lucia Méndez empezó a hablar mal de Dulce porque no la consideraba una artista: “Dulce es una hija de p$%&, Dulce no vale nada, Dulce no se merece nada”.

La intérprete de ‘Tu Muñeca’ enfrentó a su compañera por los mensajes que le mandó al vidente Jorge Flores y desde entonces su relación se empezó a distanciar al grado de que ya ninguna se hablaba.

Cuando fueron cuestionadas sobre su pleito, ambas afirmaron que sus formas de ser tan impulsivas las llevaron a terminar con su amistad.

Lucia Méndez se despide de Dulce

Aunque nunca se aclaró si tuvieron una reconciliación, Lucia Méndez se dijo triste por la partida de su compañera, a quien conoce desde hace muchos años.

“Mi corazón está lleno de tristeza, hoy se fue una querida amiga, una hermana del alma que compartió conmigo momentos inolvidables compañera de aventuras y risas. Nuestra amistad siempre permaneció en mi corazón y sé que en el suyo también”, mencionó.

Por último, la actriz expuso que va a extrañar a Dulce por su música y más por su potente voz que vivirá en el corazón de muchas personas que la admiraban.

“Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, su espíritu y su memoria vivirán por siempre en mí , en sus seres amados y en su público que siempre la apoyo hasta el final. Descansa en paz te extrañaremos siempre, sé que un día nos volveremos a encontrar. Tu música y gran voz, vivirá por siempre en el corazón de todos”, finalizó.

