Luisito Comunica tras críticas por polémica foto: 'Reconozco que fue inapropiado'

El youtuber Luisito Comunica está en el 'ojo del huracán' tras la publicación de una polémica foto con su novia en Instagram.

En dicho post, aparece su pareja Arianny Tenorio de espaldas y a lado se encuentra el influencer en cuclillas mientras carga una botella de mezcal –en forma de comparación– que lleva por nombre “Mezcal tus nalguitas serán mías”,en el pie de foto el también empresario puso 'avisada estás'.

Esta situación no le gustó a varios internautas pues aseguraron que es una publicación 'machista' que también normaliza el acoso hacia las mujeres.

Horas más tarde de la publicación, el influencer se disculpó a través de sus redes sociales y aceptó que aunque lo vio como una 'broma' su publicación estuvo fuera de lugar y era 'inapropiada'.

"Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar", se lee en el tuit.

El mexicano se encuentra de vacaciones con su pareja en San Miguel Allende en donde han visitado los lugares más emblemáticos.

