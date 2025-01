Madonna criticó a Trump por lanzarse contra la comunidad LGTB

Madonna ha manifestado su enérgica oposición a las recientes políticas implementadas por el presidente Donald Trump que impactan a la comunidad LGBT, tales como la prohibición de la inclusión de tropas transgénero y la supresión de programas de diversidad, equidad e inclusión en las fuerzas armadas.

Madonna ha criticado las recientes medidas del presidente Donald Trump que impactan al colectivo LGTB, expresando su frustración en una publicación en X (anteriormente Twitter).

"Es muy triste ver a nuestro nuevo Gobierno desmantelando lentamente todas las libertades por las que hemos luchado y GANADO a lo largo de los años", acompañando su mensaje con una bandera de arcoíris y un emoji de corazón roto junto con su foto.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years.

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM

— Madonna (@Madonna) January 28, 2025