Maluma denuncia el robo de su celular en la Feria de las Flores en Medellín

Maluma utilizó sus redes sociales para denunciar el robo de su celular durante un evento en Medellín. El cantante de reguetón expresó su molestia y, con un tono burlón, envió un mensaje a los ladrones.

Maluma denuncia el robo de su celular

El intérprete de "El Perdedor" compartió en Instagram que el pasado fin de semana, durante la Expo Internacional Equina de la Feria de las Flores en Rionegro, Medellín, fue víctima de un robo de su celular mientras estaba con el criadero "Dos Aguas".

“A la salida me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular. Iba a armar un escándalo, pero como que me arrepentí y dije ‘bueno, ya, lo que fue, fue’ (…) Qué les parece esa gono**** de historia”, dijo el cantante colombiano

Maluma utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los ladrones, burlándose de ellos al afirmar que su celular está bloqueado, lo que limita lo que pueden hacer con él.

“Si los ladrones que me robaron están viendo esto, no se pueden dedicar a ratear, a robar, ¿para qué? Qué ratas, hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentirse bien con ustedes mismos, pero, ¿robar?”.

