Maná y Los Tigres del Norte se suman a la campaña de Kamala Harris

A unos días de las elecciones en Estados Unidos, Kamala Harris busca cerrar fuerte tanto en Arizona como en Las vegas, por eso recurrió a dos bandas mexicanas para atraer el voto de los latinos.

En el evento que tendrá la candidata presidencial este jueves en Arizona, en la parte musical estarán Los Tigres del Norte para cerrar el evento ‘When We Vote We Win’ (cuando votamos ganamos).

En este estado, la demócrata está a tres puntos de Donald Trump de acuerdo con las encuestas, por eso le urge jalar más gente de diferentes comunidades, en especial de los migrantes.

Kamala apuesta por los grupos

El equipo de campaña de Kamala buscó a los grupos de México por la gran influencia que tienen en más personas y eso podría alentar al electorado a que se inclinen por Harris.

“Estos artistas y figuras públicas son voces de confianza para millones de estadounidenses, quienes escuchan su música, los siguen en redes sociales o se inspiran en ellos de otras maneras. La campaña de Harris-Walz cree que, al usar sus voces para resaltar la importancia de esta elección, se alentará y movilizará aún más a las personas a votar", detalló la gente de la candidata presidencial.

Y este mismo jueves, en un segundo acto, la candidata viajará a Las Vegas, Nevada, donde Maná y Jennifer Lopez estarán presentes, ya que en este estado hay un empate con el republicano.

