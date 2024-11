Maryfer Centeno asegura que Memo Aponte necesita ayuda tras ser acusado por sus ex novias

Memo Aponte, está siendo tendencia en redes sociales tras ser acusado por dos de sus ex novias, quienes lo acusan de ser una persona infiel y que ha estado ‘fiestas sexuales’.

Guillermo Aponte Mille, mejor conocido como Memo Aponte ha sido acusado por su exnovia, Shadia Haddad de tener una relación amorosa tormentosa y tóxica con él influencer.

Es que también quien se pone de novia con Memo Aponte después de todo lo que se sabe de él. pic.twitter.com/vh9FX4WH9b — (@Montana_Serafin) November 6, 2024

Otra de las exparejas del influencer, Sofía Fernández, habló sobre su noviazgo con el influencer y aseguró que ella tenía 19 años cuando comenzó a salir con él y expuso varios comportamientos que habrían tornado su romance en algo ‘tóxico’

Los internautas no tardaron en manifestarse en las redes de Memo Aponte, criticando y dejándole insultos y burlas después de haber sido expuesto por sus exnovias.

Memo Aponte declara que quiere quitarse la vida tras ser expuesto

A través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram influencer contó su versión de los hechos, asegura que sus exnovias solo buscan fama y nada de lo que dicen es cierto.

El influencer no sólo desmintió los ataques en su contra, también reveló que intentó quitarse la vida.

“La verdad es que he pasado por días muy complicados, muy oscuros. Hace unos días quise renunciar a mi propia vida, lo digo como si fuera algo muy fácil, pero no lo es. Varias veces he estado muy cerca de este tipo de situaciones. Agradezco a mis amigos que estuvieron en un momento muy complicado y vinieron a ayudarme, pero al final ustedes no viven mi vida; vivir una vida odiado por todo el mundo es horrible, ya me cansé”.

Maryfer Centeno teme por la vida de Memo Aponte

La famosa grafóloga e influencer en redes sociales tomó el video de la respuesta de Aponte para analizarlo y compartirlo en sus redes.

Maryfer mencionó que el Aponte se ve totalmente derrotado:

“Derrotado, preocupado, encorvado, desesperado, así es como luce Memo Aponte en este video, donde refleja es este miedo, pero sobre todo, esta derrota que se hace evidente con esta postura tortuga”.

“Él dice que estuvo a punto de no estar, imagínate, qué rostro de angustia. Esto es que está diciendo es verdaderamente grave, está hablando de como nuestra salud emocional está absolutamente vulnerada cuando eres objeto de estas cosas”.

Centeno finalizó haciendo conciencia sobre la salud mental en las personas.

