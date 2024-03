Más del 50% de los mexicanos creen que AMLO recibió dinero del narcotráfico durante su campaña presidencial

ProPublica y otros medios extranjeros revelaron presunto financiamiento a campaña de AMLO en 2006, lo que lo pone en una posición comprometedora. Encuesta de México Elige muestra impacto en la opinión pública.

Medios revelan que AMLO recibió dinero del narco para camáña presidencial

El presidente López Obrador fue acusado de presuntamente inyectar recursos a la campaña presidencial de 2006, lo cual él negó y exigió pruebas. Sin embargo, una nueva investigación del The New York Times reveló presunto financiamiento del narco a la campaña de 2018.

El 85.3% de la población encuestada en México se enteró de los reportajes de ProPublica y The New York Times. Un 45.9% cree que el presidente López Obrador recibió dinero del Cártel de Sinaloa, mientras que otro 45.3% piensa lo contrario. Un 4.0% no considera importante el tema y un 4.8% no sabe qué opinar.

El 50.8% de la población considera que el principal problema del país es la seguridad, con la violencia y el narcotráfico como temas más mencionados. Hay opiniones divididas sobre quién tiene el poder en el país, con un 47.2% que cree que es el crimen organizado y un 45.3% que cree que es el gobierno federal. El presidente López Obrador exigió pruebas sobre las acusaciones de periodistas y respondió a un cuestionario del New York Times en su conferencia de prensa matutina.

