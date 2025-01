Maya Nazor revela un audio de Santa Fe Klan, donde amenaza con quitarle a su hijo

La disputa entre Maya Nazor y el rapero Santa Fe Klan se intensifica tras las acusaciones de él sobre que ella le impide ver a su hijo, a pesar de cumplir con la pensión alimenticia. Maya respondió que él no respeta los horarios de visita y llega armado y posiblemente drogado. Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, ha expresado su descontento por el viaje de Maya y su hijo Luka a España durante la época de Reyes Magos.

La tensión entre Maya Nazor y el rapero Santa Fe Klan aumenta debido a las acusaciones de él, quien afirma que ella le impide ver a su hijo.| IG |

Maya Nazor revela audio donde Santa Fe Klan la amenaza con quitarle a su hijo

Maya Nazor utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los comentarios de Santa Fe Klan, aclarando que nunca ha estado interesada en su dinero, en medio de la controversia que enfrentan.

“Y sigues haciéndote la víctima, lastimándome con lo que sabes que la gente me va atacar que es el “dinero”. Yo no quiero ni un peso de tu dinero y te lo he dicho mucho LO SABES”.

La influencer aclaró que no impedirá que el rapero vea a su hijo, pero solicitó que las visitas se hagan en un ambiente adecuado, ya que él suele estar bajo el efecto de sustancias.

“Mejor haz las cosas bien, deja de amenazarme y deja de llegar con personas armadas, sin permiso de portación de arma. Llega en tus cinco sentidos y no bajo la sustancias tóxicas, porque a pesar de todo eso jamás te he negado que veas a tu hijo”.

La influencer aclaró que no impedirá que el rapero vea a su hijo. | IG |@soyeddynieblas

Maya publicó una historia con un audio en el que Santa Fe Klan la amenaza con quitarle a su hijo, pero luego la borró para evitar controversia.

“No, tú no puedes quitarme al niño así nada más”, dice Maya Nazor.

“Sí, puedo, por mis huev*s”, respondió el rapero.

