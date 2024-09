Metallica CMDX: ‘La Chona’, mucho slam y un Foro GNP que se ‘caía’, así la primera fecha

La primera fecha de Metallica en la Ciudad de México será algo difícil de borrar de la memoria de los asistentes, pues entre el escenario 360, el slam, los brincos, la euforia, las pantallas gigantes, mucho metal y ‘La Chona’ de Los Tucanes de Tijuana, por momentos sentías que se ‘caía’ el Foro GNP.

Las puertas del reciento para los amantes del metal se abrieron desde las 4 de la tarde, poco a poco la gente fue ingresando y sus caras eran de sorpresa al ver un escenario circular gigante al centro, el cual tenía 8 torres con pantallas gigantes con una calidad de 4k.

Y como estaba programado, la primera banda en abrir fue Mammonth, la cual iba calentando el ambiente en lo que seguía llegando más fanáticos ya que afuera era el caos para llegar en auto. Greta Van Fleet fue la segunda telonera que dejó complacidos a los más de 60 mil fanáticos que ya estaban puestos escuchar a la banda estelar.

Metallica sale a escena

En punto de las 9:15 de noche las luces se apagaron y las pantallas se encendieron para proyectar un intro muy del viejo oeste, pero de pronto sonaron en todo lo alto los primeros acordes de ‘Creeping Death’, la cual era la señal de que Metallica ya estaba sobre el escenario.

De inmediato empezaron los gritos de furia con el puño en alto, sabiendo que era el inicio de un ritual donde el metal sería el amo que se iba a apoderar de todos los asistentes.

Y así fue, el público se convirtió en una sola voz poseida para no dejar de cantar ‘Harvester of Sorrow’, ‘Leper Messiah’, ‘King Nothing’ y ’72 Seasons’, mientras las melenas iban de arriba a abajo.

Metallica sube la intensidad

Esta vez el Foro GNP tuvo unas gradas especiales que hicieron que el recinto pareciera un estadio cerrado, ya que eso era lo indicado para el escenario 360 que se colocó especialmente para los cuatros conciertos en la CDMX y todos pudieran ver a la banda de metal desde cualquier ángulo.

Como iban interpretando sus canciones, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo iban avanzado en círculos sobre la tarima con todo y batería para esta más cerca de la gente.

Eso hizo que con rolas como ‘If Darkness Had a Son’, ‘The Day that Never Comes’ ‘Shadows Follow’ y ‘Orion’, sus seguidores no dejaran de brincar, lo que hacía que el todo el Foro GNP Seguros retumbara como si se fuera a caer, pues la energía que se producía era inexplicable.

Metallica se avienta ‘La Chona’

Uno de los momentos que marcaron el show, fue cuando el bajista Robert Trujillo empezó a saludar a los presentes: “¿Cómo están, carnaleees?”.

Luego agradecer que el lugar estuviera lleno, el músico junto a su compañero Kirk Lee empezaron a tocar el cover de ‘La Chona’, original de Los Tucanes de Tijuana. Pero lejos de sorprender por ser una canción de otro género, no importaba qué tan metalero fueras, pues todos estaban cantando y bailando a ritmo de una especie de norteño.

Los círculos de baile no pararon

Para la primera fecha de Metallica en la Ciudad de México acudieron 65 mil personas y aunque en la parte de abajo estaban todos apretados en un principio por querer estar más cerca de los músicos, como iban pasando las rolas se iban acomodando.

Eso hizo que los slam empezara a surgir poco a poco, pues el thrash metal provocaba que dentro de toda la marea de gente los círculos de baile comenzaran a surgir mientras sonaba ‘Sad but True’, ‘Blackened’ y ‘Fuel’.

De los momentos épicos fue cuando en la recta final del concierto dejaran caer enormes pelotas de playa mientras eso era una locura con ‘Seek & Destroy’.

Pero lo que acabó con el foro fue cuando ‘Master of Puppets’ hizo a todos correr y brincar, por lo que el foro nuevamente se sentía que se caía, pero eso a nadie le importaba, todos estaban en trance bajo los acordes del metal.

Pero por desgracia el ritual terminó después de dos horas y 15 minutos, pero nadie se quería ir, pues seguían viendo a los músicos despedirse uno por uno de su fans. Y para que todos salieran del trance los juegos pirotécnicos se hicieron presentes y nos recordaron el momento como si fuera un 15 de septiembre.

