¡México Mágico! Bruno Mars toca “El sonidito” como tema de clausura en su concierto en el Estadio GNP

¡Bruno hermano! ¡Ya eres mexicano! El cantante sorprendió en los últimos momentos de su show en el recién inaugurado Estadio GNP, cuando regresó al escenario con su banda a tocar el famoso himno que escuchamos más de una vez en fiestas… ¡”El Sonidito”!

En la primera fecha del cantante pusó a bailar a todos los presentes, Mars se vio en varios videos disfrutando el momento, pues se ve que le ha encantado estar en tierras mexicanas.

Escuchar a Bruno Mars en vivo cantar “un dos tes cuato” cantando el sonidito era algo que no sabía que necesitaba, pero estuvo espectacular JAJAJA pic.twitter.com/uhSbLO9PE6 — Yeraldine Vargas (@AlisonYeraldine) August 9, 2024

Creo que nunca voy a superar que Bruno Mars tocará el sonidito en su concierto pic.twitter.com/cXWwiqBiPh — Dul C (#RadicalOptimism) (@DulceZamudio_) August 11, 2024

Pues ha grabado videos en la CDMX, uno de ellos fue cuando unas fanáticas lo encontraron disfrazado de mariachi en una de las calles de la ciudad.

A pesar que la seguridad no dejó que se acercaran o bajaran de su auto, el cantante las saludó y se mostró muy alegre.

Bruno Mars en México pic.twitter.com/Ch3JR53OVG — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) August 11, 2024

En otro video se ve al cantante saliendo de su primer show y con una cerveza corona en la mano, bajó la ventana de su camioneta y saludó a varios fanáticos que se encontraban en la calle.

Los fanáticos eufóricos gritaban y saludaron al cantante. En el video se escucha a Mars diciendo en español “Te quiero mucho”.

El cantante después de tocar el famoso himno que escuchamos en fiestas y eventos, cerró el show cantando uno de sus mayores hits “Just The Way You Are”.

