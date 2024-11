Muere Bob Bryar, ex baterista de My Chemical Romance a la edad de 44 años

Bob Bryar, el baterista de la banda My Chemical Romance de 2004 a 2014, ha muerto.

Según el diario TMZ, Bryar fue encontrado muerto en su casa en Tennessee el martes después de haber sido visto vivo por última vez el 4 de noviembre.

No se sospecha que se haya cometido algún delito, porque todas las armas y el equipo musical de Bryar en la casa quedaron intactos según autoridades.

El Control de Animales llegó a la casa después de que se descubriera el cuerpo, que nos dijeron que estaba muy descompuesto, y se llevó a dos perros.

El médico forense está investigando la causa y la forma de la muerte de Bryar.

El paso de Bryar en My Chemical Romance

Bryar conoció por primera vez a la banda My Chemical Romance mientras estaban de gira con The Used en 2004 y reemplazó oficialmente a Matt Pelissier poco después de que lanzaran su álbum "Three Cheers For Sweet Revenge".

En los años transcurridos desde que dejó el grupo, Bryar fue visto admitiendo a través de sus redes sociales que experimentó pensamientos suicidas varias veces desde que dejó MCR.

Mientras que My Chemical Romance está programado para salir de gira el próximo año, Bob no era parte del grupo que regresaba a tocar. Hasta la fecha, es el baterista más antiguo de la historia de la banda.

Bryar tocó la batería en el álbum de 2006 "The Black Parade", tal vez el disco más conocido del grupo, y escribió canciones para la entrada del grupo de 2010 "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys".

En 2010 Bryar anunció la salida de la banda y fue visto trabajando con otras bandas en los siguientes años.

