Muere la actriz mexicana de doblaje: Erika Robledo

Falleció Erika Robledo, actriz mexicana de doblaje. Por medio de redes sociales se dio a conocer la muerte de la actriz que desempeñó su carrera en series, películas y caricatura desde la década de los 80. Incluso, entre lo que más destacó fue su participación en doblajes como la película ‘Heidi’ y recientemente ‘La Sirenita’.

Erika era integrante de una familia de tradición dentro del mundo del doblaje, ya que fue hija de la también fallecida Guadalupe Romero y hermana de Rocío Robledo, ambas reconocidas actrices de doblaje en México. Incluso, el hijo de la ahora fallecida, Alex Araujo, ya también ha comenzado su carrera en el doblaje.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte; sin embargo, en los últimos meses no tuvo actividad en sus redes sociales, pero en sus últimas publicaciones indicaba que se encontraba bien y sólo estaba “tomándose un respiro”, esto porque al parecer en tiempo atrás había pasado por problemas de salud.

"Incluso en la cama, hay días buenos en los que me siento más fuerte y me peino y maquillo solo para mí y mis hijos; me levanta el ánimo y me fortalece para seguir luchando para recuperar mi salud y mi chispa. Esta imagen es lo que le digo a lo que me deprime porque soy mucho más fuerte y tenaz que la munición de mi sistema inmunológico!", escribió en su cuenta de Facebook el pasado 18 de enero.

