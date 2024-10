Muere la tiktoker Arina Glazunova tras caer por las escaleras del metro mientras grababa un video

La influencer rusa Arina Glazunova, de 27 años, grabó su propia muerte al caer por las escaleras del metro en Tbilisi, Georgia, mientras filmaba un video con su teléfono. No se dio cuenta de que se acercaba a las escaleras, lo que resultó en un trágico accidente.

Muere influencer al caer por escaleras del metro

En el video, Arina camina por la acera cantando "For The Last Time" de la banda rusa Hunger Boys. Mientras lo hace, mira hacia la cámara del teléfono de su amiga sin prestar atención a su camino.

Mientras canta "No, no te estoy esperando, pero debes saber que te amé por última vez, por última vez".

Mientras repetía una frase, el teléfono de una amiga captó el momento en que Arina cayó por las escaleras del metro. En el video se oyen los gritos de Arina antes de que la pantalla se apague, seguidos de las voces asustadas de su amiga. Los medios locales informan que Arina fue llevada al hospital, pero lamentablemente no sobrevivió a las graves heridas en la cabeza y una fractura en el cuello.

Se ha erigido un monumento callejero cerca del metro en memoria de una joven influencer fallecida. Las imágenes del lugar muestran un muro bajo junto a unas escaleras de cemento

¿Quién era Arina Glazunova?

Era una joven rusa que alcanzó notoriedad a través de sus videos en TikTok y se graduó en 2022 de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública. Además, desempeñó funciones como gerente de relaciones públicas y era reconocida por su agudo sentido del humor y su amor por los animales, lo que la impulsó a convertirse en activista.

