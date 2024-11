Muere mamá de Erik Rubín, Myra Milanszenko

Erik Rubín anunció el fallecimiento de su madre, Myra Mialszenko, tras complicaciones médicas de una operación realizada hace un mes. En octubre, Andrea Legarreta había informado sobre su grave estado de salud debido a un tumor pulmonar que llevó a la extirpación de un pulmón, y la familia solicitó donadores de sangre en redes sociales. Aunque se mencionó que la operación fue exitosa durante el estreno del musical "Jesucristo Súper Estrella", la salud de Myra continuó siendo una preocupación para la familia.

Erik Rubín anuncia la muerte de su mamá, Myra Mialszenko

Hoy 25 de noviembre, Erik Rubín anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su madre, Myra Mialszenko, a través de un emotivo mensaje y varias fotografías. En su publicación, se despidió de ella con un escrito poético, sin ofrecer detalles sobre las causas de su muerte.

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro, Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño”.

Las imágenes del post ilustran momentos de felicidad compartidos por el exTimbiriche, su familia, que incluye a Andrea Legarreta y sus hijas, así como a su madre, lo que evidencia el profundo amor y aprecio que le profesaban.

“Cuando despierto en la quietud de la mañana, eres la suave brisa repentina que juega y me abraza, eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto".

Andrea Legarreta manda mensaje Erik Rubín

En una publicación de Instagram, Erik Rubín recibió un mensaje de apoyo de su expareja, Andrea Legarreta, tras una reciente pérdida. Varios compañeros y familiares también comentaron con emotivos mensajes de condolencias y fortaleza.

“Peloncito amado… Aquí contigo y para ti… Para toda tu familia que es la mía… Ya te lo dije y lo repito, el amor de mamá es eterno, infinito… Myra hermosa siempre vivirá en ti… Son almas gemelas!! Celebro la vida de la MARAVILLOSA y ÚNICA Myra… Le agradezco tanto amor y haber sido la amorosa y divertida abuela de Mía y Nina. Tantos momentos inolvidables a su lado!! Que afortunada de tener un hijo tan maravilloso como tú!! Que afortunados de tenerse y gozar tanto la vida!! Mi amor para ti, para mis niñas y toda la familia! Los amo infinito!! Siempre amaré a Myra! Besos al cielo mi reina linda …”, escribió.

