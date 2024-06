Muere Tom Bower, actor de "Duro de Matar 2"

Tom Bower, actor conocido por su participación en películas como Nixon y Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, falleció a los 86 años en su casa en Los Ángeles. También apareció en cintas como Crazy Heart, Out of the Furnace, Pollock y Appaloosa. Además, interpretó a Louis Schanzer en El Camino, una película de Breaking Bad.

¿De qué murió Tom Bower?

Tom Bower falleció el 30 de mayo en su casa en Los Ángeles, California. Se desconoce si padecía alguna enfermedad, pero se cree que murió por causas naturales.

¿Quién era Tom Bower?

Tom Bower, nacido en 1938 en Denver, Colorado, es un actor conocido por su papel en una película dirigida por Renny Harlin. Inicialmente quería ser jugador de béisbol, pero se convirtió en actor después de inscribirse en la Academia Americana de Artes Dramáticas en 1956.

¿De qué trata "Duro de Matar 2"?

"Duro de Matar 2" es una película que se centra en el personaje de John McClane, un policía de Nueva York que se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado. McClane se ve envuelto en un secuestro masivo en un aeropuerto y se convierte en la única esperanza para detener a los terroristas y salvar a los rehenes. La película está llena de acción, explosiones y momentos de tensión mientras McClane lucha contra los secuestradores y trata de proteger a los inocentes.

