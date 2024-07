Mujer muestra cómo espía a su novio con tarjeta del metro y enseña como hacerlo

Las relaciones tóxicas y los celos enfermizos son cada vez más comunes en la actualidad, facilitados por la tecnología que permite el espionaje de manera más sutil, como en el caso de una mujer que se volvió viral al revelar que espía a su esposo utilizando la tarjeta del Metro.

Mujer revisa los viajes de su esposo en tarjeta de metro

Una mujer llamada Andrea Cruhe se volvió viral en redes sociales al utilizar la Tarjeta de Movilidad de la CDMX para monitorear los movimientos de su esposo, demostrando ingenio, celos enfermizos y toxicidad. Publicó un video en TikTok el 11 de julio mostrando la tarjeta y una hoja con todos los movimientos registrados, con la descripción "POV: No revisas celulares, pero sí la tarjeta del Metro".

Usuarios reaccionan a espíar viajes del metro

El video generó diferentes reacciones, con algunos interesados en aprender cómo se hace y otros elogiando el descubrimiento. Algunos comentarios incluyeron la posibilidad de revisar la tarjeta de transporte de la pareja, utilizar una tarjeta de emergencia para viajes no autorizados y la conveniencia de no tener que ir en secreto con una ex pareja.

"¿Y qué hago si no viaja en metro?"

"Que bueno que me dices. Ahora voy a usar mi tarjeta de emergencia para cuando vaya a dónde no deba"

"No se lo enseñen a mi novia, porque se dará cuenta que me voy a todos lados"

¿Cómo revisar el historial de la Tarjeta de Movilidad Integrada?

Una tiktoker comparte pruebas para descubrir si la pareja está engañando, sugiriendo buscar "mi movilidad cdmx" en Google y acceder al sitio de Movilidad en la Ciudad de México.

Para acceder al historial de tarjetas de Movilidad Integradas, se deben ingresar los últimos 8 números de la tarjeta. Una vez completados los datos, se puede ver información detallada de los viajes realizados, incluyendo medio de transporte, línea, estación, operación, monto, fecha, hora y saldo final. Aunque esta función es principalmente informativa, algunos la utilizan para verificar la ubicación de su pareja.

