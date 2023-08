Taylor Swift está en la Ciudad de México en una gira de cuatro conciertos por el Foro Sol, y desde el día uno la cantante texana ha logrado poner la 'loquera' alrededor del recinto, y la gente se ha dado cita a pesar de no contar con boletos.

Fueron miles de afortunados que pudieron comprar boletos para poder ver a la intérprete de 'Bad Blood', pero fueron miles más quienes no pudieron tener ticket de entrada para cantar 'Blank Space' o 'Shalke if Off'.

Pero eso no importó en la fecha 2, pues los Swifties asistieron a las inmediaciones del Foro Sol para rodear el escenario y, a pesar de no ver el show, sí pueden escuchar la música y cantan a todo pulmón sus canciones favoritas.

Con vallas para limitar más la vista o evitar tráfico, la gente está presente cantando a gran distancia y disfrutando de un momento que quedará en su memoria en la primera visita de Taylor Swift a México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ROMPE EL SILENCIO! MARION REIMERS RECHAZA ADJUDICARSE TEXTOS PARA SU LIBRO PIONERAS