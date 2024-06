¿Nicki Nicole tiene nuevo novio? Relacionan a la cantante con futbolista de famoso equipo

Nicki Nicole parece ya haber superado por completo a Peso Pluma y la infidelidad por la que terminó su relación, pues ahora se habla que la cantante argentina está estrenando novio y se trata de un futbolista de un famoso equipo de futbol.

Fue en febrero pasado que Nicki Nicole se enteró mediante redes sociales que el cantante mexicano le había sido infiel, al ser captado en un casino de Las Vegas junto a otra mujer, justo en el fin de semana del Super Bowl.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, se leía en la publicación que aquella vez hizo la cantante argentina y con la que daba por terminada su relación de varios meses con el interprete de corridos tumbados.

Desde entonces, no se sabía nada sobre la vida sentimental de la artista sudamericana, hasta que recientemente el periodista uruguayo Rodrigo Lussich destapó en su programa Socios del Espectáculo que Nicki Nicole estaría saliendo con un futbolista del equipo River Plate, al que conoció en la entrega de Premios Gardel.

“Viene de sufrir primero con Trueno, después con Peso Pluma y ahora estaría... con uno de los jugadores de River Plate”, dijo el periodista, para luego agregar: “No queremos decir que están de novios porque después llegan las desmentidas y por ahí también las quejas. Pero es indudable que ha comenzado a darse una simpatía entre ellos. Un algo, que veremos después hasta dónde llega, si se confirma como un romance o si se detiene antes”.

¿Quién es el futbolista que estaría saliendo con Nicki Nicole?

El futbolista al que relacionan con Nicki Nicole es Nicolás Fonseca, mediocampista uruguayo-italiano de 25 años de edad del equipo River Plate de Argentina.

Después de pasar por las fuerzas básicas del AC Milan, Fonseca jugó para el Novara de la Serie C de Italia. Posteriormente partió a Uruguay en donde militó en el River Plate de ese país, luego para el Montevideo Wanderes y a inicios de 2024 se integró a las filas del River Plate argentino. Ya también ha defendido la playera de la Selección de Uruguay, tras ser convocado en marzo pasado para un par de juegos amistosos.

