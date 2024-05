Aseguran que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole por venganza

El tema de la relación que tuvieron los cantantes Peso Pluma y Nicki Nicole ha revivido, ya que ahora una ex novia del artista mexicano aseguró que la infidelidad de él hacia la interprete argentina fue un acto de venganza.

Luego de varios meses de relación, en febrero pasado el amor entre 'Doble P' y la argentina terminó, después de que se filtró un video en donde se ve al cantante de corridos tumbados junto a una mujer en un casino de Las Vegas, justo en el fin de semana del Super Bowl.

Después de que ese video se volvió viral, Nicki Nicole se manifestó en redes sociales dejando entre ver el dolor que le causó enterarse por terceros de la infidelidad de su novio.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo; de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma manera que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, se leía en la publicación que en su momento hizo la argentina.

Aunque para la mayoría Peso Pluma quedó como el malo de la historia por ser infiel, ahora, más de tres meses después, la percepción de muchos podría cambiar, luego de que la influencer y ex novia del cantante, Jeni De La Vega, declaró que esa traición de 'Doble P' cree que fue una especie de venganza hacia la argentina por tratarlo mal.

“La verdad, yo como espectadora, porque yo no viví su relación. Siento que como que Nicki Nicole sí fue medio mala y yo creo que sí fue venganza de él”, declaró la influencer.

Y es que cabe recordar que previo a que Peso Pluma y Nicki Nicole hicieran público su noviazgo, ella lo negó varias veces en diferentes entrevistas, asegurando que sólo era su amigo, además de que una vez comparó al cantante mexicano con un perro.

“No me molesta (que los vean juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que…es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo", comentó en su momento Nicki Nicole sobre Peso Pluma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRONOSTICAN LLUVIAS PUNTUALES FUERTES PARA CIUDAD DE MÉXICO HOY 28 DE MAYO DE 2024