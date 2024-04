Mientras Peso Pluma 'estrena' novia, Nicki Nicole le dedica mensajes de desamor

El cantante mexicano Peso Pluma parece que está decidido a darse otra oportunidad en el amor luego de que terminó su relación con Nicki Nicole, ya que recién fue captado con una hermosa mujer que se dice es su nueva novia.

Fue durante su presentación en el festival Coachella 2024 que se celebró el pasado fin de semana, que el interprete de corridos tumbados fue captando bajando de una camioneta y caminando junto a una modelo, mientras arribaba al Empire Polo Club en Indio, California en donde se realizó su concierto.

Dicha mujer fue identificada como Gabrielle Britez, una modelo de nacionalidad ecuatoriana y argentina, que desde muy joven dejó Ecuador para probar suerte en Estados Unidos, en donde consolidó su carrera en el modelaje y actualmente forma parte de la empresa Wilhelmina Models, trabajando para diferentes marcas en Francia, Italia y México.

Nicki Nicole le manda indirecta a Peso Pluma

El rumor sobre el nuevo romance de Peso Pluma no pasó desapercibido por Nicki Nicole, cantante argentina y expareja del mexicano, quien en los últimos días ha publicado fotografías suyas en Instagram acompañadas de mensajes de desamor, que según varios usuarios, van dedicados a 'Doble P'.

“Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di”; “A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir, diciendo que no me extrañas”; “Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui”, son los mensajes que recientemente escribió Nicki Nicole en redes sociales.

