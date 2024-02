Nicki Nicole confirma que se enteró que Peso Pluma le fue infiel por video en redes sociales

Los rumores son ciertos y la relación entre los cantantes Nicki Nicole y Peso Pluma ha llegado a su fin, pues la argentina confirmó que le fueron infiel, enterándose gracias a un video que circula en redes sociales en donde se ve al interprete de corridos tumbados con otra mujer.

Y es que por increíble que parezca, el video que grabó un fan en un casino de Las Vegas durante el fin de semana del Super Bowl LVIII se convirtió en una prueba de que el creador de la frase 'Doble P' engañó a Nicki Nicole, pues luego de borrar todas las fotos que tenía junto a él, la interprete argentina subió un comunicado a Instagram en donde da a entender que ya no es pareja de Peso Pluma.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma?

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, dice el comunicado firmado por Nicki.

¿Cómo comenzó la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole?

Luego de haber grabado la canción de desamor 'Por las noches', a finales de 2022, Peso Pluma y Nicki Nicole comenzaron una amistad que con los meses disparó rumores sobre un noviazgo, pues fueron captados juntos en diferentes ocasiones.

Para agosto de 2023 los rumores aumentaron luego de que Nicki Nicole presumiera en redes un enorme ramo de flores que le regalaron por su cumpleaños, siendo el referente de los corridos tumbados quien le obsequió el presente, pues además en redes sociales le deseó feliz cumpleaños.

Y si bien durante una entrevista en octubre del mismo año la argentina aseguró que sólo eran “amigos”, para noviembre, en un concierto que ella ofreció en la Ciudad de México, Peso Pluma fue el invitado especial, dándose un beso que confirmaba su noviazgo ante los miles de fans que escucharon su interpretación de 'Por las noches'.

Las publicaciones en redes sociales presumiendo su amor no pararon e incluso en fin de año ambos compartieron imágenes de su celebración en Argentina, hasta donde fue Peso Pluma para convivir con la familia y amigos de Nicki Nicole.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿YA TERMINARON? PESO PLUMA CAPTADO CON MUJER EN LAS VEGAS; NICKI NICOLE BORRA SUS FOTOS JUNTOS