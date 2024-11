Nieta y bisnietas de doña Silvia Pinal resaltan las enseñanzas de la artista

Durante el homenaje póstumo a doña Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, las bisnietas y nieta también dedicaron unas palabras de adiós a la última diva de México.

Stephanie Salas, hija de Silvia Pasquel, mencionó que para ella es un orgullo ser la primera nieta de la actriz y entre anécdotas, la cantante agradeció que hiciera de las Pinal unas grandes mujeres.

“Gracias por tanto, abuela, gracias porque nos enseñaste a ser mujeres valerosas, amarnos entre todo tu legado de mujeres, y tu hijo también, y a saber que es lo mismo el amor, y el amor hacia esta carrera donde todos los días nos despertamos al llamado o al espectáculo”, dijo.

Y culminó: “Te agradezco habernos traído a la vida, agradezco el último aliento que estuve contigo, con tu belleza, con tu aura, todos en armonía a tu lado y te voy a extrañar muchísimo, Silvia Pinal”.

Michelle Salas despide a su bisabuela

En su participación frente a los presentes, Michelle Salas, hija de Stephanie Salas, resaltó que doña Silvia Pinal fue un pilar en su vida y un faro de luz para toda su familia.

“Mi bisabuela, la Pinal, fue mucho más que una madre, una abuela o una bisabuela. Fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera incansable que luchó por su familia, por su gremio y sobre todo por todas las mujeres. Nos mostró que el verdadero poder está en nuestros valores, en nuestra determinación y en nuestra capacidad de amar profundamente”, expuso.

Camila Valero agradeció el cariño de Silvia Pinal

Aunque la gran ausente fue Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, la última en hablar por parte de la familia Pinal fue Camila Valero que explicó que la artista dejó cuatro generaciones de artistas.

“Abu, siempre me andan preguntando qué consejo me das para esta carrera y me dice: “estudia, estudia tu personaje, estudia el arte, estudia esta carrera”. Y creo que eso habla mucho de la persona que era preparada y tomaba en serio su trabajo y con amor”, finalizó.

Por último, la otra hija de Stephanie Salas detalló que espera poder “llegarle a los talones” a su bisabuela porque nunca le negó a nadie un autógrafo o una sonrisa “serás la luz que nos guíes siempre”.

