Nintendo anuncia "Alarmo", el despertador que te hará levantarte con la música de tus videojuegos favoritos

Nintendo ha presentado Alarmo, un nuevo despertador que reproduce música de juegos como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda. Este dispositivo reacciona a los movimientos del usuario, emitiendo sonidos a medida que la persona se levanta.

"Alarmo" nuevo despertador de Nintendo

El Nintendo Sound Clock Alarmo es un despertador innovador que ofrece sonidos y animaciones de populares franquicias de Nintendo, como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Los usuarios pueden elegir entre 35 escenas para una experiencia de despertar única. Su sensor de movimiento permite posponer la alarma o apagarla con gestos, y también registra los movimientos del usuario durante el sueño, proporcionando datos sobre su actividad y tiempo en la cama.

Alarmo presenta un modo personalizable que incluye dos configuraciones de alarma: el Modo Suave, que mantiene una intensidad constante, y el Modo Gradual, que incrementa progresivamente la intensidad del sonido. Los usuarios tienen la opción de seleccionar un título de Nintendo, elegir una escena específica y establecer la hora de la alarma. Al momento de despertar, se activan los sonidos y la música correspondientes a la escena seleccionada, ofreciendo así una experiencia inmersiva vinculada a su videojuego favorito.

El dispositivo Alarmo es un despertador interactivo que emplea un personaje del juego con el propósito de incentivar al usuario a levantarse al activarse la alarma. En caso de que el usuario permanezca en la cama, la alarma se intensifica y el personaje adopta un tono más persuasivo. Al levantarse, la alarma se detiene con una fanfarria de victoria. Además, el dispositivo emite un sonido temático cada hora y ofrece "Sleepy Sounds" para facilitar el sueño, contribuyendo así a la creación de un ambiente relajante.

Alarmo, al ser lanzado, ofrece 35 escenas de juegos populares de Nintendo y la compañía ha prometido añadir más opciones a través de actualizaciones gratuitas. El dispositivo cuenta con Wi-Fi integrado, lo que permite conectarse a internet para descargar contenido adicional y actualizaciones.

¿Cuándo, dónde comprarlo y cuánto cuesta "Alarmo"?

Alarmo está disponible por 100 euros (2,125 pesos mexicanos) y solo se puede comprar en la My Nintendo Store. Es exclusivo para suscriptores de Nintendo Switch Online, lo que lo convierte en un objeto de colección.

