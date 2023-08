¡No triunfó en el amor! Sandra Echeverría no ve mucha esperanza con Leonardo de Lozanne

En noviembre de 2022 la actriz y cantante Sandra Echeverría, dio a conocer que estaba separada del rockero Leonardo de Lozanne, con quién se casó en octubre de 2014, pero que desafortunadamente estaban viviendo una crisis y así lo expresaba:¨”La verdad he tenido unas semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas...No ha sido fácil, porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos”.

LUEGO DE TOMAR TERAPÍA APENAS EN JUNIO PASADO ANUNCIARON QUE SE HABÍAN RECONCILIADO



Los meses pasaron y tras más de un año separados y estar tomando terapía en junio pasado Sandra anunció que se habían reconciliado y así lo contó la cantante: “Pasó el tiempo y dijimos: 'A ver, ¿qué estamos haciendo? Nos amamos, yo lo amo a él y él también a mí, creo que eso es lo más importante”.



ESTA SEMANA LAMENTABLEMENTE LAS COSAS CAMBIARON

Sandra esta semana asistió a un evento dónde la prensa la abordó y esto fue lo que respondió para el programa Ventaneando cuando le preguntaron sí todo estaba bien en temas del corazón: “Más o menos, ahí vamos (con los temas del corazón), todavía estamos ahí viendo si eso va a funcionar o no. La verdad no hay mucha esperanza, ni modo”.

Con un semblante triste pero sereno coninuo explicando que valió la pena intentar una reconciliación: “Totalmente (se aplaude el esfuerzo), me quedo muy en paz, tranquila de saber que se dio todo, y estamos en eso, todavía no es un no definitivo, pero yo la verdad ya la veo complicada. De saber que uno luchó hasta el final y que uno sobre todo se quede tranquilo y en paz”.

Finalmente sabe que aún si llegan al divorcio siempre estarán unidos por su hijo menor: “Mi hijo es el amor de mi vida, es el regalo más grande que me ha dado alguien, y me lo dio él, así que trataremos de hacer un buen equipo para él y ser los mejores papás”. concluyó.

