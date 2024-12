Omar García Harfuch descarta que explosión en Culiacán haya sido por coche bomba

Respecto a las explosiones que la madrugada de este martes 3 de diciembre despertaron a un sector de habitantes de Culiacán, Sinaloa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que se haya tratado de un coche bomba, pues según la versión oficial lo que explotó fue un artefacto tipo dron .

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Pública detalló que la explosión tuvo lugar a las afueras de la ciudad de Culiacán, no en la capital del estado sinaloense.

“Sobre la pregunta del explosivo de lo que ocurrió, se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como tipo dron, sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, es municipio de Culiacán pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, comentó García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reiteró que a través de su dependencia, el Gobierno de México está tratando de combatir la inseguridad en aquel estado del norte del país, sin embargo, señaló que los resultados no se verán de manera inmediata.

“Como ustedes han visto se han hecho detenciones de alto impacto también en el estado donde se han detenido generadores de violencia. Esto se va resolver, no es de la noche a la mañana, es un trabajo constante que tiene que ejercer las fuerzas del gabinete de seguridad”, agregó.

