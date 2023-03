Oscar 2023: ¿Cuándo y dónde ver la premiación a lo mejor del cine?

Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la 95ava entrega de los Premios de la Academia, en el Teatro Dolby de Los Ángeles California y aquí podrás sintonizarla.

Por primera vez desde la aparición de los servicios de streaming, una plataforma tendrá la ceremonia anual de los premios, HBO Max será parte de las transmisiones para México y América Latina.

Otra de las opciones para sintonizar la premiación será televisión de paga, donde se estará transmitiendo por la señal de TNT y por ABC, señal que llevará los Premios para los hermanos latinos en Estados Unidos.

En televisión abierta el canal siete, de TV Azteca, será la opción, Televisa no contará con transmisión así que esta es la única señal por TV gratuita donde se podrán ver los premios de la Academia.

Dentro de los nominados Avatar: "The Way of Water" es la favorita para ganar a Mejor Película, Steven Spielberg y "The Fabelmans" podrían levantar el premio a Mejor Director, mientras que Ana de Armas compite por la estatuilla a Mejor Actriz.

Así mismo se espera que Rihanna gane a Mejor canción original con "Lift Me Up", parte de la banda sonora de "Black Panther: "Wakanda Forever", así como la premiación al mexicano Guillermo del Toro quien está nominado al Mejor Largometraje animado con Pinocho.

