Oscar 2023: La bofetada de Will Smith a Chris Rock se sigue sintiendo a un año

Los Premios de la Academia serán el domingo, pero ¿alguna vez terminaron los Oscar?

Cuando Hollywood se vuelva a reunir en el Teatro Dolby para la 95a edición de los Premios de la Academia, la ceremonia podría llevar a muchas cosas. El probable triunfo de "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"). Una noche posiblemente histórica para los asiáticos y los asiático-estadounidenses en la industria cinematográfica. Quizá un número récord de chistes sobre "Cocaine Bear" ("Oso intoxicado").

Pero para muchos, nada será más fuerte que regresar al sitio de La Bofetada. En cierto modo, todos seguimos viviendo en ese momento congelado en el tiempo. La cara de Chris Rock se torció hacia un lado. El brazo de Will Smith se extendió dramáticamente. Hubo un silencio sepulcral sobre el Teatro Dolby.

Un nuevo punto bajo para los Oscar, pero un punto alto de fascinación pública. La Bofetada se grabó de inmediato en la memoria colectiva, y su conmoción ha seguido resonando. El domingo Rock, en un especial de monólogo de comedia en vivo, ofreció su feroz refutación, agregando una nueva descarga en el discurso aún en curso sobre el incidente.

Por primera vez, dos secuelas, "Top Gun: Maverick" y "Avatar: The Way of Water"("Avatar: el camino del agua") están nominadas como mejor película. Los Oscar de este año, le guste o no a la academia, también serán una secuela, sólo que sin la asistencia de sus principales estrellas. Smith fue vetado de las actividades de la academia por 10 años. Rock se ha apegado al stand-up.

El anfitrión Jimmy Kimmel, quien estuvo en el mismo escenario del Dolby en 2017 cuando ocurrió el escándalo por los sobres equivocados del ganador de mejor película, un momento de infamia en los Oscar ahora prácticamente olvidado, dijo que abordará La Bofetada. Sería "ridículo" no hacerlo, dijo a The Hollywood Reporter.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas también está haciendo preparativos. Después de una respuesta lenta ante las acciones de Smith, que la presidenta de la academia, Janet Yang, calificó de "inadecuadas", los Oscar tendrán su primer "equipo de crisis" para reaccionar ante posibles sorpresas. Kimmel, quien ha sido anfitrión en dos ocasiones anteriores, fue contratado en parte para tener una mano firme en la transmisión, que restaurará todas las categorías del programa en vivo. Kimmel es el primer presentador en solitario de la ceremonia televisada en cinco años, el anterior fue precisamente él.

"Aprendimos de esto que la academia debe ser completamente transparente y responsable en nuestras acciones", dijo Yang en el almuerzo de nominados el mes pasado. "Y particularmente en tiempos de crisis, debe actuar con rapidez, compasión y decisión por nosotros y por nuestra industria".

El reto de Kimmel será hacer referencia a La Bofetada sin permitir que otros Oscar sean definidos por ella. El año pasado, después del golpe de Smith y sus subsiguientes gritos desde su butaca en el teatro, los Premios de la Academia se tropezaron confusamente durante el resto de una ceremonia sofocante, lo que desvió la atención de la victoria histórica del drama con actores sordos "CODA" ("CODA: señales del corazón") y la ganadora de documental "Summer of Soul", el premio que Rock iba a entregar a Questlove cuando ocurrió el incidente. Smith también ganó su primer Oscar, por "King Richard" ("Rey Richard: Una familia ganadora"). No se disculpó en ese momento, pero lo hizo en un comunicado al día siguiente. Poco después Smith renunció a su membresía en la academia.

Este año, "Everything Everywhere All at Once" llega como la más nominada con 11 menciones. Aunque en un principio no se perfilaba como favorita de los Oscar, se espera que el multiverso de Daniel Kwan y Daniel Scheinert gane el premio a la mejor película después de arrasar con los principales galardones de los sindicatos cinematográficos. The Daniels, como se les conoce, son favoritos para superar a Steven Spielberg en la categoría de mejor dirección. El exastro infantil Ke Huy Quan es visto como el principal contendiente en la categoría de mejor actor de reparto. Michelle Yeoh podría convertirse en la primera ganadora asiática en la categoría de mejor actriz.

¿QUÉ HAY DE LAS APUESTAS POR LAS BOFETADAS?

Como destacó Kimmel, se puede apostar por todo en los Premios de la Academia, incluyendo si alguien le dará una al anfitrión.

"Si apuestas 100 dólares por el sí, ganas 1.200", dijo Kimmel en su programa nocturno a finales del año pasado. "Lo que creo que es que están incentivando a alguien con un problema con las apuestas para que me dé una cachetada, ¿verdad?"

