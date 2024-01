Óscar Burgos revela que estuvo muerto por “tres minutos” durante una operación

Impactante fue el testimonio que dio el comediante Óscar Burgos, quien contó la vez que estuvo muerto por tres minutos durante una operación, hecho que describió que “es como dormir sin soñar”.

El comediante, quien le da vida al personaje del Perro Guarumo, contó dicha experiencia en su podcast ‘Burgos Aquí Burgos Allá’, la cual comenzó cuando decidió hacerse una cirugía estética para quitarse las bolsas de los ojos.

Pese a que su médico le hizo los estudios preoperatorios necesarios que indicaban que sí era apto para entrar al quirófano, previo a su hospitalización Burgos recordó que cometió el error de aplicarse un spray en la nariz luego de tener síntomas de gripe, hecho que no reportó al doctor.

“Se me fueron llenando de agua los pulmones, hasta que colapsé y entonces tuve un paro respiratorio, y que me les voy. Yo ya estaba muerto carnal, fueron como 3 minutos que duré muerto, y el vato (un médico intensivista) que me revive”, contó en su podcast.

Óscar Burgos explica cómo es morir y luego revivir

El creador del personaje Perro Guarumo describió su experiencia cercana con la muerte como “dormir sin soñar”, negando que se vea una luz y exista un recorrido por toda tu vida en ese momento, como se cree.

“Me acuerdo que empecé a toser y me desperté y no podía dejar de toser. Pero me ahogaba, no podía respirar. Tosía y no podía respirar, sólo echaba aire afuera y no para dentro. Mis pulmones estaban llenos de agua, no podían respirar oxígeno y entonces me dio mucho sueño, me quedé dormido y ahí fue cuando me morí”, agregó Óscar Burgos.

