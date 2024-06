¿Paco Stanley ya tenía una amenaza previa antes de su muerte? Un amigo cuenta la verdad

A 25 años del lamentable asesinato del conductor Paco Stanley, un colaborador cercano a él reveló que su amigo ya había tenido una amenaza previa.

Hasta la fecha se desconoce hasta ciencia cierta quién mandó matar al actor cuando salía de un restaurante al sur de la Ciudad de México en 1999. Mucho se ha dicho que el autor intelectual pudo haber sido Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, pues presuntamente tenían tratos directos.

Paco Stanley fue amenazado

En entrevista, Pepe Cabello, que fue socio y productor junto a Francisco Stanley, reveló que al conductor ya le habían dado un aviso justo cuando estaba con su familia.

“Un domingo que Paco fue a comer con su familia a un restaurante que estaba en la colonia Nápoles, ahí hubo un asalto masivo en el lugar. Había varias personalidades. Llegaron con Paco a decirle: ‘nos mandaron a matarte’, y le quitaron un reloj que traía que era del Tenorio (Cómico). Ese domingo me habló por teléfono y yo fui a su penthouse y ahí fue donde me platicó lo que me había pasado. Eso fue antes de que yo terminara mi relación con él”, contó.

¿Qué relación había entre Paco Stanley y Amado Carillo?

De acuerdo con el documental ‘El Show, Crónica de un Asesinato’, Paco Stanley era visitado por ‘El Señor de los Cielos’ en la casa productora que puso junto a Mario Bezares.

Si bien no dicen qué era lo que hablaban entre ellos, dan a entender que Amado Carrillo usaba la empresa del conductor para lavar dinero, pero eso hasta la fecha no ha sido comprobado. Aunque también se desconoce si fue el capo quien lo mandó a matar, pues él ya había fallecido dos años antes.

