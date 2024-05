Paola Durante no está contenta con Belinda por cómo la representa en la serie de Paco Stanley

La serie ‘¿Quién lo Mato?’, donde se habla del último día de vida del conductor Francisco Stanley, no ha gustado a las personas que están involucrando, como el caso de Paola Durante.

En entrevista, la modelo aseguró que no está contenta con la interpretación que está haciendo Belinda ya que parece una parodia la producción de Amazon Prime.

“Crearon un personaje y yo no soy un personaje, yo soy un ser humano que pasó por muchas cosas, que se quedó callada por 24 años. Creo que ya me toca a mí también hablar y ganar, porque yo nunca gané, al contrario, me quitaron muchos trabajos y me quitaron muchas marcas porque era de: ‘cómo una asesina va a ser imagen de esta marca’. Me juzgaron por mucho tiempo y creo que ya me toca a mí ser feliz y estar en paz”, declaró.

Paola Durante explota contra Belinda

Sin mencionar el nombre de la cantante, Paola Durante también criticó que Belinda tuvo que fingir una voz que no era la de ella a pesar de que en 1999 usaba brackets: “Para empezar, yo no hablaba así a mis 24 años”.

La también escritora dijo que esta vez no se quedará callada y desmentirá cada episodio donde hablen mal de su persona o se inventen hechos que nunca sucedieron. “Haré comentarios reales, no actuados de algunos capítulos de la serie, desmentiré lo que deba, confirmaré lo que sepa”.

