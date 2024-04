Paola Durante niega romance con Mario Bezares; demandará a Amazon Prime

Luego de que se diera a conocer el tráiler de la serie '¿Quién lo mató?', producida por Amazon Prime Video y que trata sobre el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, Paola Durante explotó por la forma en que están contando la historia.

La muerte del famoso conductor que sucedió el 7 de junio de 1999 al salir del restaurante El Charco de las Ranas, de Periférico Sur, fue todo un suceso en México, no sólo por el personaje en cuestión, sino por la investigación alrededor del caso que provocó que colaboradores cercanos como su amigo Mario Bezares fuera encarcelado.

Paola Durante explota contra Amazon

En una entrevista, la también modelo dijo, en tono molesto, que no podía creer que en el avance de la serie de Amazon Prime Video la estuvieran relacionando sentimentalmente con Mario Bezares.

“No puedo creer que hayan subido esto, es una falta de respeto lo que están haciendo. ¡No lo puedo creer.! Los voy a demandar, esto nunca pasó... Hoy es mi cumpleaños, qué bonito regalo de cumpleaños, hijos de pu$%”, aseveró.

Paola Durante niega romance con Bezares

Paola Durante no pudo contener su enojo expresando de que por sí la gente no cree en su versión y de que no tuvieron nada que ver con la muerte de Paco Stanley, con la serie ‘¿Quién lo Mató?’, menos lo harían. Además, aseguró que nunca tuvo una relación más allá del trabajo con su compañero Mayito.

“No estábamos juntos, nunca hubo una relación de Mario y mía y cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá, ¿cómo van a inventar ahora? Si de por sí para la gente ha sido difícil creer que somos inocentes, imagínate ahora con esto. ¿Cómo es posible que inventen cosas?… No quieran venir a manchar mi imagen de esta manera, no entiendo... No sé qué es lo que le hacemos a la gente para que nos estén haciendo esto. O sea, no se vale, nosotros ya sufrimos bastante como para que ahora empiecen a meterle a la gente otras cosas que no son”, finalizó.

La serie '¿Quién lo mató' se estrenará el próximo 24 de mayo por Amazon Prime, pero será hasta que salgan los capítulos que se podrá ver sí realmente están manejando una relación entre Paola y Mario, ya que podría ser una recreación hipotética dentro de una escena.

