Padre cumple promesa a su hija y le construye un auto como el de Los Picapiedra

Los Picapiedra es una caricatura que cautivó a niños y grandes hace varias décadas, siendo una de sus características más recordadas un vehículo que avanzaba impulsado por los pies de sus tripulantes, mismo que ahora fue replicado por un padre de familia tras una promesa que le hizo a su hija hace 20 años.

En redes sociales se ha hecho viral el video en el que una joven originaria de Argentina presume el vehículo estilo al de Los Picapiedra que le construyó su padre, utilizando incluso un pedazo de tronco de árbol como volante.

“Mi papá, cuando yo tenía 7 años me prometió, porque a mí me gustaban Los Picapiedra, que me iba a hacer el auto de Los Picapiedra y nunca lo hizo. Esto fue cuando yo tenía 7, han pasado 20 años, pero el señor lo logró y acá tenemos al auto de Picapiedras en honor a los deseos de una niña de 7 años”, comentó la joven, para luego proceder a probar el vehículo.

En el mismo video se puede observar que efectivamente, el auto funciona y aunque a diferencia del original que salía en Los Picapiedra, éste avanza gracias a un motor, el parecido del vehículo, tanto por dentro como por fuera, es sorprende con el que aparecía en la caricatura, ya que para frenar sí se necesita el uso de los pies.

¿Qué son Los Picapiedra?

Los Picapiedra es una caricatura creada en Estados Unidos por Joseph Barbera y William Hanna en 1960, transmitiéndose al aire 166 capítulos divididos en 6 temporadas. Entre sus personajes destacan Pedro Picapiedra, su esposa Vilma, su hija Pebbles y su mascota Dino (un dinosaurio), además de un matrimonio de amigos conformado por Pablo y Betty Mármol, y su hijo Bam-Bam.

Actualmente en México sigue transmitiéndose esporádicamente por canales abiertos de Televisa, mientras que también se pueden encontrar varios de sus episodios en plataformas de streaming como Max y Amazon Prime Video.

