Paris Jackson revela problemas de adicciones: “Soy alcohólica y adicta a la heroína”

Paris Jackson reveló un serio problema que tuvo con las adicciones hace algunos años, hecho que le estaba quitando la vida sin que se diera cuenta.

Por medio de sus redes, la modelo empezó por aceptar que tenía problemas con la bebida y las sustancias: “Hola, soy PK, y soy alcohólica y adicta a la heroína”.

Paris Jackson, recuperada de sus adiciones

Tras reconocer sus adicciones, la hija de Michael Jackson también contó que lleva más de 5 años sobria en todos los sentidos y eso lo agradece demasiado.

“Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un mal eufemismo, la gratitud apenas roza la superficie”, expuso.

Paris explicó que gracias a alejarse de los vicios es como ha podido apreciar todo lo que está a su alrededor y es por eso que reconoce sus problemas con las drogas

“Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír, puedo hacer música, puedo experimentar la alegría de amar a mis perros y a mi gato, puedo sentir angustia en todo su esplendor”, declaró.

La también cantante continuó: “Llego a llorar, me pongo a reír, puedo bailar, puedo confiar. Siento el sol en mi piel y hace calor. He descubierto que la vida sigue sucediendo independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy puedo presentarme”.

