¡Pasaporte con 50% de descuento! Estos son los requisitos

Si estás planificando un viaje, debes saber que uno de los requisitos para poder viajar, es el contar con un pasaporte mexicano.

Este documento es sumamente indispensable para poder hacer la función de acreditar tu identidad y nacionalidad, así como tu movilidad internacional.

Unas de las razones por las cuales la gente aún no tiene su pasaporte o no lo ha renovado es por el costo de expedición, pues muchos creen que los precios son altos y prefieren no darle la prioridad que se le debe tener portar este documento.

Si eres una de las personas que piensan más de dos veces tramitar el pasaporte por el precio, ¡No te preocupes! Ahora tendrás la oportunidad de poder tramitar este documento a mitad de precio.

¿Cuánto cuesta un pasaporte de la ciudad de México?

Si bien el pasaporte mexicano es una documentación que tienes que tramitar obligatoriamente para salir de tu país, su trámite tiene un precio que debe ser pagado de forma particular.

Los precios del pasaporte tienen diferentes precios, de acuerdo a la duración que busques.

El pasaporte con duración de 3 años tiene un costo de mil 655 pesos, el de 6 años tiene un costo de 2 mil 250 pesos mientras que el pasaporte de 10 años tiene un costo de 3 mil 940 pesos.

¿Cómo pagar mi pasaporte con el 50% de descuento?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), establece que solo ciertas personas pueden tramitar este documento a mitad de precio.

Este beneficio solo es para ciertas personas:

Adultos mayores de 60 años.

Personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá.

¿Qué documentos deben presentar estas personas?

Personas con discapacidad

Constancia o certificado médico expedido por una institución pública de salud o seguridad social.

Original y copia de la credencial nacional para personas con discapacidad, emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Trabajadores agrícolas temporales México-Canadá

Presentar la constancia original, emitida por el Sistema Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este descuento es aplicable únicamente a pasaportes con vigencia de 3 a 6 años.

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano?

Prepara tu documentación: Asegúrate de contar con todos los documentos requeridos, incluidos los que justifiquen tu elegibilidad para el descuento.

Agenda una cita: puedes hacer esto a través del sitio web de la SRE o en las oficinas designadas.

Espera tu pasaporte: El tiempo de entrega varía, pero generalmente no supera los 10 días hábiles.

