Paty Navidad 'confiesa' ser un extraterrestre y causa revuelo en redes

La actriz y cantante, Paty Navidad, impactó durante el reality show, ´La Casa de los Famosos 3’, donde tuvo una conversación con Osmel Sousa y declaró 'ser de otro planeta'.

"Dicen que soy extraterrestre por los temas que yo hablo, me ligan con los extraterrestres, y sí, siento que no soy de este mundo", comentó Navidad en reality.

Además, en tono de broma, Paty aceptó ser pleyadiana y anunnaki, que en el mundo de la ufología son consideradas razas más avanzadas a la nuestra, quienes vienen de galaxias muy lejanas.

"No me siento de acá. No encajo, me fui a lo espiritual y desde entonces he estado desintoxicándome también. Satelitalmente, han instalado mucha tecnología que está bombardeando todo el planeta", finalizó la actriz.

