Pensión del Bienestar: ¿Recibirán aguinaldo los adultos mayores?

Se acerca el fin de año y beneficiarios de Pensiones del IMSS o ISSSTE reciben su aguinaldo, una prestación que muchos se preguntan si también aplica para aquellos que reciben la Pensión de Adultos Mayores que entrega la Secretaría del Bienestar, por lo que a continuación te diremos qué dice el Gobierno de México.

La Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal administra diversos programas de pensiones orientados a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables de la población. Estas pensiones buscan garantizar derechos sociales, reducir desigualdades y fomentar la inclusión.

Entre los diferentes programas sociales que hay, destaca la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, quienes reciben 6 mil pesos bimestrales, es decir, al año esos beneficiarios tienen un apoyo de $36 mil pesos.

Pensiones del Bienestar

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores - 6 mil pesos bimestrales

Pensión para Personas con Discapacidad - 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras - mil 600 pesos bimestrales.

Mediante redes sociales ha comenzado a circular información sobre que todos los beneficiarios de estas Pensiones del Bienestar pudieran recibir un aguinaldo durante el mes de diciembre, tomando en cuenta que el día 20 de ese mes la Ley Federal del Trabajo lo establece como la fecha límite para que las empresas o patrones entreguen el aguinaldo a sus trabajadores.

Sin embargo, es importante aclarar que las personas que reciben la Pensión para Adultos Mayores o cualquier otro beneficiado de las Pensiones del Bienestar, no recibirán aguinaldo, pues no es algo que esté contemplado por el Gobierno de México, ya que esto forma parte de un programa social, mas no una remuneración a un trabajo o servicio prestado durante varios años.

Para estos beneficiarios de las Pensiones del Bienestar, en este mes se depositó el último pago del año, el cual cubre el bimestre de noviembre y diciembre, por lo que el siguiente cobro lo realizarán hasta enero de 2025.

