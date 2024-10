Pensión IMSS 2024: ¿Quiénes NO recibirán aguinaldo y por qué?

Al concluir el año, los pensionados en México anticipan la llegada del aguinaldo, una prestación de gran relevancia. No obstante, es importante señalar que no todos los individuos que han cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán acceder a este beneficio, dado que los fondos se distribuyen mensualmente en función de las circunstancias particulares de cada persona. Algunos adultos mayores, a pesar de no ser trabajadores activos, pueden tener derecho a recibir este pago, dependiendo del régimen o modalidad de su pensión.

¿Qué pensionados no recibirán aguinaldo en 2024?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ciertos pensionados tienen derecho a un monto económico destinado a cubrir gastos de fin de año; sin embargo, este beneficio se limita exclusivamente a aquellos que han realizado cotizaciones antes de julio de 1997 bajo la Ley de 1973. Los individuos que no cumplan con este requisito no serán elegibles para recibir dicha prestación. Asimismo, la modalidad de percepción de la pensión, ya sea por vejez o por incapacidad, influye en los derechos correspondientes, de modo que aquellos que perciben una pensión por incapacidad no recibirán aguinaldo en el año 2024.

Pensionados por cesantía bajo el amparo de la ley de 1997

Pensionados por vejez bajo el amparo de la ley de 1997

Pensionados por viudez

Pensionados por incapacidad

Los jubilados que reciben su pago por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la Ley del 73 recibirán su Aguinaldo de la Pensión IMSS el próximo viernes 1 de noviembre, además de su pago mensual.

¿Cuánto es el monto qué recibirán los pensionados en su aguinaldo?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) de México establece que el aguinaldo constituye una prestación obligatoria para todos los trabajadores en activo, así como para aquellos jubilados o pensionados del sector formal. Los trabajadores en activo perciben un aguinaldo equivalente a 15 días de salario, mientras que los jubilados o pensionados reciben una mensualidad equivalente al monto de su pensión.

