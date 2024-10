Periodista rechaza un millón de pesos por el reloj que rifó el expresidente López Obrador

Hace unos días, justo antes de que dejara la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador rifó, entre los representantes de los medios de comunicación que cubrieron su conferencia mañanera todos los días durante los últimos seis años, su reloj personal y el ganador fue un reportero que prefirió quedarse con el histórico objeto que recibir a cambio un millón de pesos.

Fue el pasado lunes 30 de septiembre, durante su última ‘Mañanera’, que AMLO rifó su reloj modelo Momentum, el cual tiene un costo alrededor de los 2 mil pesos, cifra muy alejada de los 100 mil pesos que se decía costaba.

“Todos los que han venido que agarren su número, nada más los que han estado desde el principio en las mañaneras, que se han desmañanado, su número y se lo entrego aquí, aquí lo sacamos, el último día que va a ser el lunes 30 de septiembre y los tamales”, comentó previamente López Obrador.

Entre 86 números que participaron en la rifa el ganador fue Julio Omar Gómez, un periodista del medio Sin Puntos ni Comas TV de Baja California Sur, quien ese mismo día que se ganó el reloj del ahora expresidente López Obrador recibió varias ofertas para vender el objeto y todas las rechazó, incluida una de un millón de pesos.

“La (oferta) más absurda que me hicieron, ahí mismo en la conferencia, (fue) de unos compañeros, fue de 10 (mil), 20, 50, 100 (mil) y ya la última oferta fue de un millón de pesos”, declaró el periodista para un medio de su estado.

¿Por qué no vendió el reloj de AMLO?

La razón por la que el reportero Julio Omar Gómez decidió no vender el reloj que se ganó de López Obrador es porque para él tiene un valor “incalculable”, pues admira tanto a quien fuera Presidente de México que disfrutó más poderlo saludar que haberse ganando el mismo marca horas.

“Me dijeron ‘ese reloj es para Baja California Sur, se queda en Baja California Sur’. Y yo contesté: ‘Por supuesto, ¿por qué no? Soy de allá’. Corrí a abrazarlo, le dije que le quería mucho y que el objeto era como un plus. (...) Me llenó de mucha emoción”, agregó el periodista.

