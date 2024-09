Peso Pluma estalla contra el dueño del recinto en pleno concierto de EE.UU: "Un mexicano se respeta"

Peso Pluma, el artista de corridos tumbados, sigue triunfando y llenando estadios, aunque también ha estado en el centro de la polémica. Hace poco, en un concierto en California, tuvo un altercado en el que expresó su descontento con el propietario del lugar donde se presentó.

Peso Pluma arremete contra el dueño del recinto

Durante su presentación, Peso Pluma estalló contra el dueño del SAP Center de San José, California, a quien acusó de haberlo menospreciado, interrumpiendo el concierto para expresarle su descontento.

Yo sé que no es momento pero... Me vale v*rga. Momentos antes de entrar, el dueño de aquí, de este lugar, me hizo unas caras como que 'hijo de su p*ta m*dre, a ver qué le debo a este cabr*n'", expresó el cantente.

El intérprete de "Lady Gaga" criticó la mala actitud del dueño hacia él y pidió respeto por los mexicanos, sin importar su ubicación.

¡¿Y saben qué?! ¡Un mexicano siempre se da a respetar, a la v*rga, donde quiera que esté! Así que donde quiera que estés, hijo de tu p*ta m*dre, te llené el lugar y te llené de billetes la p*ta bolsa ¡Ahí nos vemos viejo!".

El cantante continuó el concierto interpretando "Gavilán II" de su álbum "Génesis" tras los comentarios hacia el dueño del lugar.

Peso Pluma estalla contra el dueño de SAP Center en San José, CA. pic.twitter.com/adF24N0jCe — (@iamLuCiZa) August 30, 2024

Peso Pluma

Peso Pluma, nombre real Hassan Emilio Kabande Laija, es un cantante y compositor mexicano destacado en el género regional mexicano, especialmente en corridos tumbados y música de banda. Nacido en Zapopan, Jalisco, en 1999, comenzó su carrera en 2020 fusionando música tradicional mexicana con toques contemporáneos. Con éxitos como "Por las Noches" y "El Belicón", ha conectado con su audiencia abordando temas como la vida cotidiana y el amor. Colaboraciones con otros artistas y su presencia en plataformas digitales lo han consolidado como una figura emergente en la música mexicana.

