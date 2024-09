Profeco retirará del mercado cervezas sin alcohol ¿Cuáles son?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un nuevo análisis de productos, en este caso enfocado a aquellas cervezas sin alcohol, encontrándose con que algunas no cumplen con las medidas que dice la ley del país, por lo que deberán ser retiradas del mercado mexicano.

Si bien este nuevo Estudio de Calidad se publicará en la Revista del Consumidor del mes de septiembre, su titular David Aguilar Romero, dio un adelanto sobre lo que encontraron luego de someter a estudio a 19 bebidas, de las cuales 12 son consideras cervezas cero alcohol.

“En el estudio se analizaron 19 productos, 12 cervezas bajas en alcohol y siete bebidas no alcohólicas, solamente encontramos una que no cumplió porque precisamente dice cerveza y es con cero alcohol y es la marca Mahou 0,0 tostada. Dice cerveza sin alcohol y no puede ser referida como cerveza, es la única que no cumplió”, declaró Aguilar Romero a El Universal.

Fue la marca Mahou 0,0 tostada, la cual es una bebida importada desde España, la única con incumplir las normas de la Profeco, pues no alcanza el 2% mínimo necesario de alcohol que necesita cada bebida para ser considerada cerveza cero alcohol.

“Van dos lotes retirados, porque apenas se inició con la acción esa semana. Apenas se contactó con el proveedor y como es presentación de vidrio seguramente se pueden reetiquetar”, agregó el titular de Profeco en referencia a la cerveza de la marca Mahou 0,0 tostada.

¿Qué evaluó la Profeco en las cervezas cero alcohol?

En este reciente Estudio de Calidad, la Profeco evaluó el cumplimiento de la información comercial que aparece en la etiqueta, es decir el contenido neto, contenido de sodio, contenido alcohólico, componentes volátiles, azucares, tipo de azúcares y contenido energético.

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor detectó que hay cuatro cervezas sin alcohol o ligth que contienen alto nivel de azúcares, lo cual aunque no es incorrecto, las marcas sí deberían informarlo en sus etiquetas, pues sus consumidores deben estar al tanto que si bien están tomando bebidas bajas en nivel de alcohol, son altas en nivel de azúcar, lo que podría aumentarles el peso.

Cervezas con alto nivel de azúcar

Erdinger weissbier con 3.56 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

Mahou 0,0 tostada con 3.19 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

Tecate cero se le encontró 2.84 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

Old Milwakee bebida no alcohólica de malta, trae 2.55 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿México prohibirá el uso de Twitter? Estos son los 6 países que vetearon la red social X